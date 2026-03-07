Lo atacaron 11 “pirañas”, le dieron una paliza y lo dejaron descalzo en la calle

Había terminado la previa y se dirigían a la casa de otros amigos con los que iban a ir hasta el boliche. Si bien eran las 3 de la mañana, estaban tranquilos, habían hecho ese camino mil veces.

Pero todo cambió cuando llegaron al cruce de Jonte y Ottawa. No lo sabía pero entre los árboles había 11 delincuentes agazapados a la espera de desprevenidos. Al verlos pasar salieron de todos lados, la víctima corrió por su vida y si bien sus otros dos amigos lograron escapar, él fue atrapado.

Las “pirañas” lo acorralaron contra unas plantas. Mientras unos le daban una paliza, otros se encargaron de ejecutar el robo.

En la secuencia, que duró apenas unos segundos, los delincuentes se llevaron un par de zapatillas Nike, una campera Adidas y un iPhone 14 Pro.

De acuerdo al relato de la víctima, que terminó descalzo y solo en medio de la calle, algunos de los asaltantes estaban armados y lo amenazaron de muerte mientras lo perseguían.

Tras radicar la denuncia policial, la familia logró ubicar el celular gracias al sistema de geolocalización. La señal marcaba una vivienda ubicada en la calle Cuzco y Paso de los Andes, también en la zona de Km 38, frente a un arroyo.