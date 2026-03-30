Los “rompeportones”: forzaban accesos a garajes para robar en edificios

La Policía de la Ciudad capturó a dos delincuentes, uno de ellos con amplio prontuario delictivo que incluía cinco detenciones por robo y una condena por lesiones, acusados de actuar bajo la modalidad “rompeportones” en el barrio de Balvanera, tras ser identificados mientras intentaban forzar el acceso de un edificio a través del garaje.

Uno de los ladrones, de 21 años, contaba con cinco antecedentes por robo (dos calificados como “simple” y tres como “en poblado y en banda”) cometidos entre abril de 2022 y septiembre de 2024. El primero de ellos ocurrió el 22 de abril de 2022, cuando este delincuente era aún menor de edad.

A ese prontuario se le suma una condena vigente de mayo de 2025 por lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género en concurso real con robo y hurto, por la que fue sentenciado a un año y seis meses de prisión de “ejecución condicional” impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 26.

La figura de “ejecución condicional” se aplica en casos de primeras condenas a prisión e implica que pasará a ser de cumplimiento efectivo en el caso de que el imputado incumpla con una serie de obligaciones y requerimientos durante el plazo de dos años. Por ejemplo, volver a delinquir, como ocurrió en este caso.

El procedimiento que permitió la detención de este delincuente y su cómplice se realizó luego de que el personal interventor fuera desplazado hasta la calle Alberti al 300, en el barrio de Balvanera, ante una alerta por movimientos extraños de un hombre merodeando en la puerta de un edificio.

Al arribar, los efectivos se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien aportó imágenes de cámaras de seguridad en las que se observaba a dos sospechosos intentando forzar con las manos el portón de acceso, sin llegar a dañarlo ni concretar el ilícito.

Con los datos recabados, instantes después los policías lograron localizar a ambos imputados en las inmediaciones y concretaron las detenciones en la zona de Rincón al 100.

En ese contexto, se estableció que los detenidos guardaban relación con un hecho ocurrido días atrás bajo la misma modalidad en un edificio de Alsina al 2200, donde fueron sustraídas tres bicicletas del sector de garaje.

En el caso interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°9, a cargo del Dr. Martín Sebastián Peluso, que dispuso la detención de los imputados, adjuntar copia de las actuaciones de Fiscalía y el cumplimiento de las medidas de rigor.