Se le tiró encima, lo hizo caer de la moto junto a su hijo de 7 años y huyó

Un hombre y su hijo de 7 años resultaron heridos tras ser embestidos por otra moto en la zona de Vértiz y Polonia, en la ciudad de Mar del Plata, y el conductor involucrado se dio a la fuga tras el violento impacto.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando, por causas que aún se investigan, dos motos colisionaron y provocaron la caída de sus ocupantes sobre el asfalto. Como consecuencia, el adulto y el menor quedaron tendidos en el lugar, mientras el niño lloraba por el golpe.

Tas el choque ambos conductores se reincorporaron y comenzaron a increparse por la maniobra previa al impacto. “¿Estás bien, hijo?”, se escucha decir al padre mientras intentaba asistir al menor.

En medio de la discusión, que incluyó insultos y reproches, el otro motociclista volvió a subirse a su vehículo y abandonó la escena sin brindar asistencia.

“No queda claro si intentó robarle o si se trató de una maniobra imprudente que derivó en el choque”, indicaron voceros de la investigación.

El niño fue trasladado y permanece internado en el Hospital Materno Infantil, mientras que su padre fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ambos reciben atención médica.

Personal policial trabaja en la identificación del conductor prófugo, mientras se analizan cámaras de seguridad de la zona para esclarecer la mecánica del hecho.