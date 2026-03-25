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Policiales

Preocupación en Córdoba: investigan con un vídeo si quisieron secuestrar a una nena

El hecho ocurrió en la zona de Alto General Paz a menos de una semana de la desaparición de Esmeralda en Cosquín.
 

Por Redacción

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 09:19

Es 20 de marzo y son las 9:15 de la mañana. La zona estaba tranquila y sus calles desiertas. La única que va por esa cuadra es una nena con su perro hasta que ocurre algo: un coche le frena a la par. 

Algo le dicen desde adentro del auto. Segundos después, la cámara registra algo escalofriante: la nena sale corriendo despavorida junto con su mascota mientras el coche acelera a fondo. 

Las imágenes generaron aún más conmoción en una semana en el que ocurrió el caso de Esmeralda, la nena de 2 años que desapareció en Cosquín en una confusa secuencia que involucró a un circo itinerante. La niña apareció a menos de 400 metros luego de la gran viralidad que tuvo el caso. 

Con las imágenes a disposición, la Justicia trabaja para identificar al autor o autores de la escabrosa escena.

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