Preocupación en Córdoba: investigan con un vídeo si quisieron secuestrar a una nena

Es 20 de marzo y son las 9:15 de la mañana. La zona estaba tranquila y sus calles desiertas. La única que va por esa cuadra es una nena con su perro hasta que ocurre algo: un coche le frena a la par.

Algo le dicen desde adentro del auto. Segundos después, la cámara registra algo escalofriante: la nena sale corriendo despavorida junto con su mascota mientras el coche acelera a fondo.

Las imágenes generaron aún más conmoción en una semana en el que ocurrió el caso de Esmeralda, la nena de 2 años que desapareció en Cosquín en una confusa secuencia que involucró a un circo itinerante. La niña apareció a menos de 400 metros luego de la gran viralidad que tuvo el caso.

Con las imágenes a disposición, la Justicia trabaja para identificar al autor o autores de la escabrosa escena.