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Policiales

Salvaje ataque contra un turista argentino en Río de Janeiro

El hecho ocurrió en Barra de Tijuca, una de las zonas top de la ciudad. La televisión brasileña difundió las imágenes en un contexto en el que se desarrolla la causa judicial por injuria racial contra la abogada Agostina Páez.
 

Por Redacción

Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 07:27

Con esfuerzo y tiempo se había ganado unas buenas vacaciones en Brasil. Sin embargo, un turista argentino pasó del sueño a la pesadilla en apenas unos minutos. 

La víctima caminaba por la Avenida Lucio Costa en Barra de Tijuca, una de las zonas top de Río de Janeiro y parada obligatoria para cualquier visitante extranjero. En determinado momento, aparecieron tres motociclistas en contramano. 

Estos le gritaron algo y, entre la sorpresa y la dificultad para entender que le decían en portugués, se acercó unos metros. De esa forma, cayó en la trampa de los motochorros que comenzaron a correrlo. 

La televisión brasileña reveló las imágenes del ataque con el conductor calificando a los delincuentes de “bandidos” y “vagabundos”. Los ladrones lo corrieron por la zona de la bicisenda hasta que el turista cayó al suelo. 

Allí intentaron sacarle las zapatillas y la remera. Al ver que se resistía, uno de los asaltantes le pegó una patada en la cara que lo noqueó de forma instantánea. Después volvieron a las motos y huyeron en contramano. 

El caso generó particular indignación en un contexto donde la abogada Agostina Páez atraviesa el juicio por injuria racial en el país vecino.

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