Estaba con arresto domiciliario y tobillera por homicidio y vendía droga

Personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas – Delegación Mar del Plata llevó adelante un operativo que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de la ciudad.

La investigación se desarrolló en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 (comercialización de estupefacientes) y tenencia ilegal de arma de guerra, con intervención de la UFIJE Temática de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, y del Juzgado de Garantías N° 5, a cargo del Dr. Gabriel Bombini, del Departamento Judicial Mar del Plata.

Como resultado de las tareas investigativas, en la jornada se concretaron siete allanamientos, seis en el barrio Las Canteras y uno en barrio Villa Mateotti, en el partido de General Pueyrredón.

Durante los procedimientos fueron aprehendidas cinco personas: dos hombres de 55 y 48 años, y tres mujeres de 49, 32 y 30 años. Asimismo, otras seis personas fueron notificadas de la formación de causa, tratándose de tres hombres de 44, 20 y 20 años, y tres mujeres de 49, 39 y 23 años.

En los operativos se secuestraron 32 gramos de cocaína fraccionada en envoltorios listos para su comercialización, 8,6 kilos de marihuana entre cogollos, envoltorios y plantas, $1.200.000 en efectivo, ocho teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y una terminal de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Asimismo, se incautaron tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas calibre 9 mm —una con numeración suprimida y otra con cargador de alta capacidad— y una escopeta con numeración suprimida, además de municiones de distintos calibres.

La investigación se inició en abril de 2025 tras una denuncia que advertía sobre la presunta venta de estupefacientes al menudeo en domicilios del barrio Las Canteras. A partir de tareas de inteligencia, seguimientos, registros fílmicos e interceptación de compradores, los investigadores lograron acreditar la actividad ilícita.

Según la hipótesis de la pesquisa, la organización estaba integrada por varios miembros de un mismo grupo familiar, quienes cumplían distintos roles dentro de la estructura, como proveedores, recaudadores, vendedores y responsables de la guarda de estupefacientes y armas de fuego.

Durante los procedimientos también se constató que uno de los implicados —un hombre de 48 años— se encontraba cumpliendo arresto domiciliario con pulsera electrónica, en el marco de una causa por homicidio, situación que fue verificada por el sistema de monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense, hallándose además en el lugar la terminal electrónica de control, la cual fue secuestrada para su análisis dentro de la presente investigación.

Por disposición judicial, tres de los aprehendidos quedaron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra, mientras que otros dos fueron imputados por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización.

La investigación continúa con el objetivo de determinar la totalidad de los integrantes de la organización y establecer posibles vínculos con otros hechos delictivos, no descartándose nuevas medidas judiciales en el marco de la causa.