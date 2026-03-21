Quisieron robarle, se volvió loco y los persiguió con el auto

Estacionar, terminar el día y estar con la familia. Ese era el plan de un hombre de 45 años cuando fue abordado por tres delincuentes que, apretados en la misma moto, estaban en busca de desprevenidos.

La secuencia en cuestión ocurrió en Chapeaurouge al 4500 cuando la víctima estaba aún arriba del auto. Dos de los delincuentes, de 16 y 18 años, se encargaron de reducirlo mientras el otro esperaba en la moto.

El hombre se defendió pero lograron correrlo. Cuando estaban por arrancar el coche, sonó la alarma vecinal y comenzaron a escapar. La víctima, enfurecido, se subió a su auto, metió marcha atrás y aceleró a fondo para alcanzarlos con la ayuda de una vecina que la indicó la dirección de la fuga.

Con los datos aportados, personal del GPM y del Comando de Patrullas identificó el rodado e inició una persecución que se extendió por distintas calles hasta la zona de San Juan y 25 de Mayo.

Allí, los ocupantes de la moto realizaron una maniobra fallida, cayeron y trataron de escapar a pie. El joven de 24 años fue aprehendido en el lugar junto al vehículo, que había sido robado horas antes.

El joven de 18 años fue reducido en Tres de Febrero y Funes, mientras que el adolescente fue detenido sobre avenida Luro.