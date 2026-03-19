Perro héroe evitó una entradera: ahuyentó a los ladrones con sus ladridos

Un perro evitó una entradera al alertar a sus dueños con sus ladridos y ahuyentar a dos delincuentes que intentaban ingresar a una vivienda de la localidad de Don Bosco, en Quilmes.

El hecho ocurrió minutos después de las 2 de la madrugada, cuando los sospechosos arribaron en un auto que dejaron estacionado a pocos metros del domicilio.

Según se observa en las cámaras de seguridad de la zona, los asaltantes, encapuchados y con guantes, intentaron forzar la reja de la casa utilizando un cricket, la herramienta comúnmente empleada para levantar vehículos y cambiar neumáticos.

En ese momento, la mascota de la familia advirtió los movimientos extraños y comenzó a ladrar de manera insistente, lo que puso en alerta a los ocupantes de la vivienda.

Ante la reacción del animal, los delincuentes desistieron de su accionar y escaparon rápidamente sin lograr ingresar al inmueble ni cometer el robo.