Borrachos por la autopista: un conductor circulaba con 2,40 g/l de alcohol y otro no pudo ni soplar

Tres conductores fueron detectados al volante en estado de ebriedad durante operativos de alcoholemia realizados por agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, en distintos puntos de la región.

Uno de los casos se registró en la bajada de la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde un conductor arrojó 1,50 gramos de alcohol en sangre tras el test de alcoholemia.

Otros dos episodios fueron detectados en la zona de Hudson. En uno de ellos, el automovilista presentó 2,40 gramos de alcohol en sangre, mientras que en el tercero el conductor se encontraba en un estado de ebriedad tal que no pudo completar el testeo correspondiente.

En todos los casos, los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al secuestro de los vehículos, de acuerdo con la legislación vigente, como medida preventiva para evitar riesgos adicionales en la vía pública.

Los controles forman parte de las acciones preventivas, diarias y simultáneas que lleva adelante la cartera provincial, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y mitigar los riesgos asociados al consumo de alcohol al volante en territorio bonaerense.