Un furgón provocó un accidente múltiple, dos colectivos chocaron de frente y estallaron los vidrios: hubo heridos

Un accidente de tránsito que involucró a dos colectivos y un furgón se registró en la intersección de Camino General Belgrano y De la Peña, en el límite entre Wilde y Monte Chingolo.



El violento choque frontal entre los dos micros obligó a un amplio operativo de emergencia con presencia de bomberos, ambulancias y personal de tránsito.

El siniestro ocurrió cuando un furgón que circulaba en dirección a Avellaneda embistió en el costado derecho al interno 44 de la línea 247. A raíz del impacto, el colectivo se desvió hacia la mano contraria y terminó colisionando de frente con el interno 9650 de la línea 570, que se dirigía también hacia Avellaneda.



Tras el violento impacto, uno de los colectivos terminó con el parabrisas destruido y perdió parte del paragolpe. Un video grabado desde adentro del micro muestra el momento exacto del impacto.

El choque provocó momentos de tensión en la zona, donde rápidamente acudieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Villa Domínico y Lanús, junto a equipos de salud de ambas jurisdicciones para asistir a los pasajeros lesionados.

El operativo requirió el envío de varias ambulancias y el corte total de la circulación sobre Camino General Belgrano, lo que generó desvíos y demoras en el tránsito. La normalización del flujo vehicular se produjo recién varias horas después del accidente.