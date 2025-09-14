Tenía secuestradas a dos mujeres en el fondo de la casa bajo amenaza de muerte

Un procedimiento del Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales permitió rescatar a dos mujeres de 23 y 38 años que eran retenidas a la fuerza en un domicilio ubicado en José Iriarte al 1800.

Los efectivos, fuertemente pertrechados, realizaron un espectacular despliegue a través de un laberinto de casillas y puertas hasta dar con la habitación donde las víctimas permanecían secuestradas.

De acuerdo a las primeras investigaciones, las mujeres habrían sido sometidas a constantes agresiones físicas, amenazas y maltratos por parte de un hombre de 28 años, quien fue detenido.

Una de ellas se hizo presente en un nosocomio y denunció haber sido lesionada por su pareja.

Ambas mujeres fueron asistidas y contenidas y luego se las trasladó a sede judicial, quedando bajo resguardo y a disposición de la autoridad competente. El sujeto fue enviado a sede policial quedando a disposición del magistrado interviniente.