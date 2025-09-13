Robó una camioneta cargada de paquetes de Mercado Libre y se fugó de forma temeraria

Un repartidor de Mercado Libre fue víctima de un asalto mientras repartía paquetes en la zona de los Boulevares.

El agresor emprendió una temeraria fuga en velocidad por las calles de Córdoba capital que puso en riesgo la vida de peatones y automovilistas.

Al tomar conocimiento del ilícito, el personal policial realizó un amplio despliegue que permitió localizar y recuperar el rodado que el delincuente había abandonado en la calle Ocampos al 1900.

El asaltante, por su parte, fue interceptado en inmediaciones de calle José Quevedo al 1800 en posesión de la documentación de la víctima. Finalmente, el detenido y lo incautado quedaron a disposición de la justicia.