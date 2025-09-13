Se trepó a un poste de luz, robó la lámpara y dejó a la cuadra a oscuras

Un poste de luz ubicado en Lavalleja casi Marconi, en Quilmes, fue el objetivo de un delincuente que deambulaba por la zona cerca de la medianoche.

La cámara delantera de una casa captó el momento exacto en el cual el ladrón asciende por la columna del tendido eléctrico a mano limpio.

Una vez arriba, sustrajo la luminaria provocando un apagón que dejó a oscuras buena parte de la cuadra. Luego, el delincuente saltó y huyó con lo robado.

La modalidad, cada vez más frecuente en barrios de todo el país, tiene por objetivo la venta al menudeo de cables, focos y armazones.