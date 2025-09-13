¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Policiales

Se trepó a un poste de luz, robó la lámpara y dejó a la cuadra a oscuras

La cámara de una casa captó el momento en el cual un delincuente ascendió por la columna del tendido eléctrico, provocó el apagón y luego huyó.
 

Por Redacción

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 13:10

Un poste de luz ubicado en Lavalleja casi Marconi, en Quilmes, fue el objetivo de un delincuente que deambulaba por la zona cerca de la medianoche. 

La cámara delantera de una casa captó el momento exacto en el cual el ladrón asciende por la columna del tendido eléctrico a mano limpio. 

Una vez arriba, sustrajo la luminaria provocando un apagón que dejó a oscuras buena parte de la cuadra. Luego, el delincuente saltó y huyó con lo robado.

 

La modalidad, cada vez más frecuente en barrios de todo el país, tiene por objetivo la venta al menudeo de cables, focos y armazones.

