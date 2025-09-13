Remitente narco: tenía un invernadero de marihuana y vendía droga a todo el país vía encomienda

Una pareja de Tucumán fue detenida luego de recibir un paquete vía encomienda cargada de drogas.

El descubrimiento, realizado por la policía tucumana permitió rastrear el origen de las sustancias prohibidas. Tras una investigación encontraron al remitente en un domicilio en la provincia de Buenos Aires.

La Gendarmería Nacional permitió una entrega de mercadería vigilada para poder dar con el domicilio del vendedor.

Una vez allí se encontraron con un verdadero “vivero” de marihuana con todo el instrumental y los químicos necesarios para su desarrollo.

Los efectivos secuestraron 303 plantas, 28 frascos de “cogollos” con un peso total de 2kgs y detuvo al vendedor.