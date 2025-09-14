Sentados sobre 800 millones: llevaban 63 kilos de cocaína escondidos en la alfombra del auto

Un control preventivo en el departamento de La Paz, en Catamarca, terminó con el secuestro de un importante cargamento de droga.

Todo comenzó cuando personal de la Patrulla Fija “Las Salinas”, junto a efectivos de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 67 “Catamarca” y otras unidades de la Fuerza, detuvo la marcha de un Citroën C4 ocupado por dos hombres mayores de edad.

Durante la inspección, el can “Dana” marcó la posible presencia de droga en el piso de la cabina. Ante esta señal, un operador de escáner detectó imágenes compatibles con paquetes rectangulares, comúnmente utilizados en el tráfico de estupefacientes.