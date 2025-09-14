Camina de madrugada con una molotov en la mano y las tira contra los frentes de las casas

Una casa ubicada en Castañer 1739 fue víctima de un ataque con cóctel molotov durante la madrugada.

El responsable es un hombre encapuchado, aún sin identificar, que ya agredió cuatro casas en el último mes y se convirtió en el terror de los vecinos de Morón.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el agresor llega hasta el domicilio, enciende un cóctel molotov y lo arroja contra el frente de la casa, provocando una explosión que más allá de su espectacularidad, no logra expandir el incendio.

Los efectivos policiales no lograron determinar si el pirómano tenía algún problema de vieja data con la familia.

Ante el temor por un futuro ataque y para poder identificar al agresor, la policía dispuso la presencia de un agente encubierto en la zona.