Policiales

Con destornilladores y en horario escolar: así operaba una banda de menores que abría camionetas

La Policía de la Ciudad detuvo a cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años mientras intentaban forzar una Toyota Hilux en la zona de Recoleta. Todos tenían antecedentes por robo automotor.
 

Por Redacción

Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 10:01

Un llamado anónimo al 911 alertó a efectivos policiales del accionar delictivo de una banda de menores en Arenales y Rodriguez Peña.

Los delincuentes se movían en horario escolar y portando tres destornilladores con los que intentaron abrir una Toyota Hilux gris en la zona de Recoleta. 

Minutos después de ser alertados, personal de la División Investigaciones Comunal 2 los interceptó en Arenales y Junín. Al requisarlos hallaron las tres herramientas y cuatro teléfonos celulares. 

Los imputados -dos de 16, uno de 15 y uno de 17-, poseen antecedentes por robo automotor y quedaron a disposición del Juzgado de Menores Nº6.

