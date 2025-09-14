Con destornilladores y en horario escolar: así operaba una banda de menores que abría camionetas

Un llamado anónimo al 911 alertó a efectivos policiales del accionar delictivo de una banda de menores en Arenales y Rodriguez Peña.

Los delincuentes se movían en horario escolar y portando tres destornilladores con los que intentaron abrir una Toyota Hilux gris en la zona de Recoleta.

Minutos después de ser alertados, personal de la División Investigaciones Comunal 2 los interceptó en Arenales y Junín. Al requisarlos hallaron las tres herramientas y cuatro teléfonos celulares.

Los imputados -dos de 16, uno de 15 y uno de 17-, poseen antecedentes por robo automotor y quedaron a disposición del Juzgado de Menores Nº6.