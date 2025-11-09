Una motociclista chocó de frente con un camión que transportaba un contenedor y casi se mata

Una motociclista resultó herida tras chocar de frente contra un camión en la localidad bonaerense de Don Torcuato. El siniestro fue captado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

El hecho ocurrió sobre la Avenida Belgrano y y Arata, cuando la conductora de la moto perdió el control del vehículo e impactó de manera violenta contra un camión que circulaba en sentido contrario.

Agentes del COT que monitoreaban las cámaras de seguridad detectaron el accidente y activaron de inmediato el protocolo de asistencia. Al lugar acudieron móviles municipales, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET).

La motociclista fue trasladada al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, donde permanece fuera de peligro. En tanto, al conductor del camión se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Las imágenes del siniestro quedaron registradas por las cámaras del sistema de videovigilancia municipal, que nuevamente resultaron clave para coordinar una respuesta rápida y efectiva.