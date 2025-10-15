Robaron en un comercio y en la persecución un patrullero embistió el auto de los ladrones para detenerlos

Tres delincuentes fueron detenidos luego de protagonizar una cinematográfica persecución en Tigre, tras asaltar un comercio del centro de la ciudad y huir en un vehículo que fue interceptado por móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El hecho ocurrió cerca del mediodía, cuando los ladrones ingresaron a un local comercial de la zona céntrica y sustrajeron dinero y objetos de valor. Tras el alerta de un vecino al 911, las cámaras del COT detectaron a los sospechosos escapando a bordo de un Volkswagen CrossFox por la calle Luis Pereyra en dirección a Italia.

Desde la base de monitoreo se emitió una alerta a los móviles en patrullaje, con la advertencia de que los sujetos estaban armados: "Tengan cuidado, vayan con chalecos antibalas porque están armados”, se escucha en la comunicación interna.

En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad se observa cómo varios patrulleros del COT y efectivos de la Policía bonaerense iniciaron una intensa persecución por distintas calles del distrito. En un momento, uno de los móviles embistió el vehículo de los delincuentes para impedir su avance.

Uno de los sospechosos intentó continuar la huida a pie, pero fue reducido a los pocos metros junto a sus dos cómplices, en la intersección de las calles Williams y Rincón, en la localidad de Rincón de Milberg.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia. En el operativo, que no registró heridos, se secuestraron el auto utilizado para la fuga y varios elementos sustraídos del comercio.

Las autoridades destacaron la rápida articulación entre el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que permitió frustrar la fuga y detener a los sospechosos en pocos minutos.