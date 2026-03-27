Comprobaron en Holanda que prohibir los celulares en las aulas mejoró la concentración, el diálogo y las notas en los alumnos

Desde hace aproximadamente 24 meses, estudiantes de más de 650 escuelas secundarias en los Países Bajos asisten a clases sin sus celulares. Esta medida radical, implementada por el gobierno holandés en julio de 2023, busca elevar el rendimiento académico y la interacción social de los cerca de 1.5 millones de alumnos afectados.

Tal como lo indica una investigación publicada por BBC News, la iniciativa holandesa responde a una creciente preocupación global sobre el impacto de la tecnología en la educación, buscando un equilibrio entre la conectividad y el desarrollo integral de los jóvenes, un debate que resuena con fuerza en distintas naciones de América Latina, donde el uso de pantallas es igualmente masivo.



La directriz "Telefoon t'huis of in de kluis" (Teléfono en casa o en la taquilla) se ha convertido en un lema nacional. Desde el inicio del ciclo escolar 2023-2024, la prohibición abarca no solo las aulas, sino también pasillos y comedores, afectando a teléfonos móviles, relojes inteligentes y tabletas. En lugar de una ley, el gobierno optó por un acuerdo nacional con escuelas, padres y profesores, una estrategia que permitió una implementación rápida, en menos de 6 meses desde su anuncio inicial, evitando así una larga batalla legislativa.



Un estudio encargado por el gobierno a 317 escuelas secundarias holandesas reveló que aproximadamente tres cuartas partes (un 75%) informaron de una mejor concentración desde la prohibición de los teléfonos. Casi dos tercios (un 66%) señalaron que el clima social había mejorado considerablemente, y alrededor de un tercio (un 33%) observó un mejor rendimiento académico en general.



Además, otras encuestas nacionales, realizadas a más de 1.000 adolescentes, sugieren una disminución del acoso escolar cuando los dispositivos se retiran durante la jornada educativa.



Extender el veto a las redes sociales para menores de 16 años:



El debate en los Países Bajos ya ha escalado más allá de los dispositivos físicos. El gobierno holandés aconseja oficialmente que los niños menores de 15 años se mantengan alejados de las redes sociales. La nueva coalición gubernamental, que ocupa 66 de los 150 escaños del parlamento, impulsa ahora una edad mínima aplicable de 15+ a nivel de la Unión Europea para aplicaciones como Instagram, TikTok y Snapchat, respaldada por verificación de edad robusta. Argumentan que si los estados pueden restringir el alcohol o el juego para proteger a los menores, con límites que suelen superar los 18 años de edad, también deberían actuar cuando las plataformas digitales están diseñadas para ser adictivas, impactando la salud mental de una generación. Esta propuesta, que busca afectar a más de 450 millones de ciudadanos europeos, requeriría un amplio consenso político.



"Tres cosas que cambiaría del colegio”:



El emprendedor e influencer "Tino" Mossu, compartió su opinión sobre las instituciones educativas y comentó los cambios que realizaría para mejorar: "Primero los horarios. Los chicos se acuestan tarde y se tienen que levantar muy temprano. Y los que viajan mucho no duermen bien y tienen que dormir bien".





Y continuó: "No me gusta el sistema de ponerle puntuación a los chicos, estás juzgando a una persona con un número, eso en la vida real no existe. Lo hiciste mal, lo volvés a hacer y lo corregís. Dejá que el chico mejore".



Finalmente, enumeró un tercer punto: "Los profesores no están autorizados a dar todas las materias. Se enfocan en una materia en particular. Por qué los chicos tienen que estudiar todas, que estudien las que ellos quieran estudiar, sino no ¿por qué el colegio tiene que ser una tortura? que sea algo lindo, que se entretengan, que disfruten".