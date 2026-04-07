Centros de diálisis, en jaque por una millonaria deuda de Provincia: "En poco tiempo vamos a colapsar"

Los centros de diálisis de la provincia de Buenos Aires denuncian una situación de colapso inminente debido a una deuda asfixiante que supera los $20.000 millones por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Desde el sector afirman que la situación pone en peligro la vida de más de 4.600 pacientes que dependen de su tratamiento para sobrevivir.

La falta de pago, que en muchos casos arrastra más de seis meses de atraso, ha quebrado la cadena de suministros. Los centros ya no cuentan con recursos para adquirir los insumos necesarios para las sesiones trisemanales, ni para abonar los sueldos y honorarios del personal interviniente.

"Tenemos un grave problema por la falta de pago del Ministerio de Salud. Somos tres grandes redes con centros de diálisis en el interior de la provincia. En algunos casos somos los únicos prestadores que hay y en otros los pacientes viajan 150 kilómetros para atenderse", graficó Marcelo Becerra, gerente de la Cámara Argentina de Nefrología y Diálisis, en conversación con el medio 0223.

En la misma entrevista, el representante del sector advirtió que por la situación "es imposible continuar con los tratamientos" y que las empresas del sector no tienen más respaldo. "Se llegó a una situación que no se soporta más. No tenemos más espalda. Se terminó el aguante", insistió.

A pesar de los reiterados reclamos enviados al Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak, la deuda no solo no se cancela, sino que se sigue incrementando, mientras los centros se ven obligados a evaluar el cierre de salas y la derivación masiva de pacientes a hospitales públicos que ya se encuentran saturados.

"Les debemos a los proveedores de insumos y medicamentos, a los transportistas y hasta al personal. Ni hablar de los impuestos", detalló y consignó que en Mar del Plata hay cerca de 400 personas damnificadas.

"Acá está en juego la vida de la gente. Llegamos a un punto límite. En poco tiempo muchos centros van a cerrar. La situación es dramática. Estamos desesperados. No hay forma de que esto se pueda sostener. En poco tiempo vamos a colapsar", concluyó Becerra.