Una violenta pelea entre vecinos terminó a los tiros y hubo 12 detenidos

Doce personas fueron detenidas luego de una violenta pelea entre vecinos que comenzó con un ataque a piedrazos contra una camioneta, escaló con disparos de arma de fuego y terminó con enfrentamientos con la policía en el barrio Matera, partido bonaerense de Merlo.

En el marco de una investigación a cargo del fiscal Claudio Oviedo, de la UFI N° 5, el juez Ricardo Fraga ordenó que los sospechosos sean alojados en dependencias policiales o unidades carcelarias fuera del distrito. Al resto de los acusados que recuperaron su libertad, el magistrado les impuso la medida de fijar domicilio fuera del barrio en el que ocurrieron los hechos mientras dure el proceso. Se trata de la primera resolución de este tipo dictada por la Justicia.





El episodio se inició el viernes 13 de marzo cerca de las 20.40, cuando al menos seis hombres se presentaron frente a una vivienda situada en Amado Nervo al 300, entre Bulnes y la Ruta 200, donde residen Brenda Bogado y Fernando Delgado, con quienes mantenían un conflicto previo.



De acuerdo con la investigación, los agresores comenzaron a arrojar piedras contra una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a las víctimas que se encontraba estacionada en la vereda. Durante el ataque, uno de los sospechosos golpeó el vehículo con un palo, lo que provocó la rotura de la luneta trasera y daños en la carrocería.

Antes de retirarse del lugar, los atacantes habrían amenazado a los moradores con regresar armados. Minutos después volvieron acompañados por otros hombres y continuaron arrojando piedras contra el vehículo y la vivienda, lo que motivó el llamado al sistema de emergencias 911. Cuando llegó el primer móvil policial, los agresores escaparon.

Sin embargo, alrededor de las 21.28, varios de los implicados regresaron al lugar y retomaron las agresiones. En ese momento, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó al menos dos disparos hacia las personas que se encontraban frente a la casa.

Poco después, efectivos del Comando de Patrullas de Merlo acudieron nuevamente al lugar y encontraron a unas 30 personas enfrentadas en plena vía pública, quienes comenzaron a arrojar piedras contra el móvil policial, por lo que los uniformados efectuaron disparos disuasivos con escopetas reglamentarias para dispersarlos.

Según la pesquisa, durante ese episodio uno de los agresores apuntó y disparó contra dos policías, aunque no logró herirlos, ya que los efectivos repelieron la agresión con disparos al suelo y el sospechoso escapó.

Cerca de las 23, al menos siete móviles de la Policía de la provincia de Buenos Aires regresaron a la zona y detectaron a un grupo de hombres que continuaban enfrentándose y arrojando objetos contra los uniformados.

Los sospechosos se refugiaron en una vivienda de la calle Bulnes, donde finalmente fueron reducidos por los policías. En el interior del inmueble los efectivos secuestraron un revólver calibre .38 con municiones y una escopeta recortada calibre .16, además de cartuchos de distintos calibres.

En paralelo, otro de los involucrados intentó escapar e ingresó sin autorización a una vivienda cercana, donde fue reducido por los efectivos en el patio trasero. En su poder tenía una pistola calibre .22.

Como resultado del operativo fueron detenidas 12 personas, quienes quedaron imputadas por distintos delitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado contra un miembro de las fuerzas de seguridad, resistencia a la autoridad, daño, violación de domicilio y tenencia y portación ilegal de armas de fuego.

La causa quedó a cargo de la Justicia bonaerense, que investiga la participación de cada uno de los implicados en el violento episodio.