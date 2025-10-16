Franco Colapinto irá por sus primeros puntos del año en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

En el marco de la 19ª fecha del campeonato de Fórmula 1, el piloto Franco Colapinto disputará este viernes la práctica libre 1 y la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Estados Unidos. Esta competencia fue una de las carreras en las que el argentino logró destacarse con Williams el año pasado, consiguió sus últimos puntos hasta el momento y protagonizó la maniobra del mes —que luego fue elegida la del año— con un espectacular sobrepaso al histórico Fernando Alonso.

La actividad para el piloto de Alpine comenzará a las 14:30, hora en que se llevará a cabo la única práctica libre del fin de semana. Allí, Colapinto intentará dar varias vueltas con el objetivo poner a punto a su monoplaza. Esto se debe a que el Gran Premio de Estados Unidos no tendrá tres sesiones de entrenamientos sino solo una, ya que cuenta con carrera sprint.

De esta manera, Colapinto tendrá que disputar la clasificación para la carrera sprint el viernes, a partir de las 18:30.

El GP de Estados Unidos se lleva a cabo en el Circuito de las Américas que se encuentra en Austin, Texas, y que cuenta con 20 curvas y una extensión de 5,116 kilómetros.

Este año el panorama es diferente, debido a que el argentino viene sufriendo mucho con su Alpine, que es el peor auto de la parrilla, y todavía no logró sumar puntos. Lo más cerca que estuvo fue en el GP de Países Bajos, en el que finalizó undécimo.

El Gran Premio de Estados Unidos llega en un momento clave de la temporada, ya que a falta de solo seis carreras para que termine el campeonato, el australiano Oscar Piastri (McLaren), lidera con 336 puntos y le saca 22 de ventaja a su escolta y compañero de equipo, que es el británico Lando Norris.

El otro piloto que está en la lucha por el título es el neerlandés y cuatro veces campeón, Max Verstappen (Red Bull), que buscará hacer la épica y recortarle a Piastri los 63 puntos que le saca.

Luego de la jornada del viernes, la actividad en Estados Unidos continuará el sábado a las 14 con la carrera sprint y a las 18 con la clasificación para la carrera.

Finalmente, la carrera principal del GP de Estados Unidos será este domingo a las 16.

Franco Colapinto y Neymar unidos por la velocidad:

El equipo Alpine lanzó una campaña publicitaria con dos figuras convocantes de mundos diversos: el argentino Franco Colapinto, piloto de la escudería, y el brasileño Neymar, crack futbolístico que trasciende toda frontera.

La campaña, titulada “Unidos por la Velocidad”, tiene a las dos figuras como caras visibles e incluye una decoración especial para el auto A525 en las próximas tres fechas a realizarse en Austin, Ciudad de México y San Pablo.

En el anuncio, el equipo Alpine simula una carrera entre el auto del piloto argentino y la flota logística de un reconocido unicornio argentino que es patrocinador del equipo. La presencia de Colapinto y Neymar fue decidida porque “ambos representan el talento y la energía de una región que cada vez tiene más peso en la Fórmula 1″, según explicó el equipo.

La campaña busca acentuar el crecimiento de la F1 en Latinoamérica, donde millones de fanáticos siguen cada carrera con fervor con la presencia de Colapinto y Gabriel Bortoleto como representantes sudamericanos.

“Correr con estos colores es muy especial para mí. Para cualquier piloto, competir en la Fórmula 1 es un sueño. Yo estoy viviendo el mío, con esfuerzo, dedicación y el apoyo de un equipo increíble”, declaró Colapinto.