"Aprovecho para decirles a los chicos que hay solución para todo": Enzo Fernández contó cómo la terapia le cambió la vida

A poco tiempo de la Copa del Mundo 2026, Enzo Fernández sorprendió con una charla íntima. En una entrevista, el futbolista dejó de lado el perfil bajo y se animó a compartir uno de los aspectos más sensibles de su vida: su camino con la salud mental.



“Arranqué a ir al psicólogo tres meses antes del Mundial. Me cambió la vida”, confesó, en una frase que rápidamente generó repercusión. El mediocampista reveló que ese proceso fue clave en un momento determinante de su carrera, justo antes de consagrarse campeón.



Lejos de quedarse en lo superficial, explicó cómo fue ese recorrido personal. “Empezas a expresarte, a hablar con una persona de lo que te pasa, lo que sentís, lo que haces en el día a día y qué me pasa cuando me siento así”, detalló, poniendo en palabras un proceso que muchas veces permanece oculto en el mundo del deporte de alto rendimiento.



El campeón del mundo también contó que comenzó con un enfoque grupal antes de pasar a un trabajo más individual. “Empecé con un coaching en charlas de grupo y después nos conocimos para hacer charlas personales”, relató. Y no dudó en remarcar el impacto que tuvo en su vida: “Me ayudó un montón a desarrollar la consciencia, empecé a sentirme mucho mejor con el tiempo y hoy en día no lo puedo dejar”.



Por otro lado, compartió una carta que le escribió a Lionel Messi cuando tenía 15 años por Facebook.



Un mensaje para sus fanáticos:



En ese contexto, aprovechó su visibilidad para dejar un mensaje directo, especialmente dirigido a los más jóvenes. “Aprovecho este momento para decirle a los chicos que tomen consciencia de que hay solución para todo, que pueden hablar con gente profesional”, expresó, alentando a romper con los prejuicios sobre la terapia.



Además, fue contundente al hablar de las emociones que muchas veces quedan reprimidas. “Muchas veces el miedo y la angustia no te dejan expresarte al máximo”, aseguró, destacando la importancia de poder exteriorizar lo que uno siente. Para él, ese trabajo no es solo una herramienta para la felicidad, sino para algo más profundo: “Creo que es una parte muy importante no para ser feliz, sino para disfrutar”.





Finalmente, el futbolista también habló de su costado espiritual y de los cambios que experimentó en su forma de vincularse con el entorno. “Yo tenía muchos miedos, también soy muy creyente de Dios y hoy en día me siento mucho más preparado para expresarme, tanto dentro como fuera de la cancha”, cerró.



Las cábalas de Enzo:



En otro tramo de la nota, el jugador compartió lo que realiza previo a cada partido: “A la tarde antes de ir al partido me baño con agua fría, uso el mismo boxer para los partidos, tengo rituales”.