Colapinto en Argentina: cómo sería su exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires

La posibilidad de ver a un piloto de Fórmula 1 en acción en suelo porteño empieza a tomar forma y genera enorme expectativa entre los seguidores. Aunque resta el anuncio oficial, todo indicaría que Franco Colapinto encabezará una exhibición en la Ciudad de Buenos Aires durante abril, según trascendidos.

El argentino, que desde su llegada a La Máxima multiplicó su popularidad, tendría su primer contacto masivo con el público local fuera de eventos formales. Hasta ahora, sus visitas al país habían sido de perfil bajo, con apariciones puntuales como la de los Premios Olimpia. La cita sería el domingo 26 de abril, en la antesala del Gran Premio de Miami en Estados Unidos.

Sobre las chances de visitar el país, el piloto expresó: "Sé que es muy difícil para ellos ir a las carreras. Es un esfuerzo muy grande y un sacrificio enorme. Para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia sería increíble".

"No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y algo que en el futuro sería increíble que suceda", agregó.

El circuito y la logística:

El trazado elegido recorrería un sector emblemático de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. Según detallaron distintos medios de comunicación, el circuito abarcaría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas largas con sectores más técnicos. La organización planifica un formato mixto para el público, con sectores pagos y otros de acceso libre.

En la zona interna se instalarían tribunas para unas 20 mil personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar la acción sin costo. Uno de los puntos centrales a resolver será la logística y la seguridad, ante una convocatoria que promete ser multitudinaria. En ese sentido, el Gobierno porteño deberá coordinar un operativo acorde a la magnitud del evento.

En cuanto al vehículo, no se utilizaría el modelo actual del campeonato, sino un monoplaza de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo. La última experiencia similar de Colapinto había sido en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera. Aquella vez recorrió la ciudad con un Ford Shelby Cobra, aunque ahora la expectativa es mucho mayor.

Gran Premio de Japón:

El evento es una cita clave del campeonato 2026 y con un foco especial para los argentinos: Franco Colapinto regresa a pista con Alpine tras haber sumado en China su primer punto del año.

La tercera fecha de la temporada se disputa en el histórico trazado japonés, un circuito técnico y exigente que suele marcar tendencias en la pelea por el título. Como es habitual por la diferencia horaria con Asia, toda la actividad se desarrollará de madrugada en Argentina, con tres sesiones de entrenamientos libres y la clasificación del sábado que ordenará la grilla para la carrera del domingo.

Cronograma del GP de Japón:

Jueves 26 de marzo

Práctica Libre 1: 23.30 a 00.30

Viernes 27 de marzo

Práctica Libre 2: 03.00 a 04.00

Práctica Libre 3: 23.30 a 00.30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 03.00 a 04.00