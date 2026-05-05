“Tus pensamientos cambian la estructura de tu cerebro”: la revelación de Mario Alonso Puig sobre el poder de la mente



Mario Alonso Puig, reconocido cirujano y experto en salud y liderazgo, ha dedicado parte de su carrera a explorar cómo el cuerpo y la mente interactúan profundamente. En este marco, se refirió a los pensamientos y cómo afectan a la estructura que formamos en nuestro cerebro.

“Cada vez que tienes es un pensamiento, tu cerebro lo registra creando conexiones neuronales. Cuando estos pensamientos se repiten, esas conexiones se vuelven más fuerte, más sólidas”, explicó.

Y continuó: “Es como si estuvieras construyendo un camino en tu mente de tal manera que cuanto más lo recorres, más claro se hace. Lo interesante es que puedes elegir qué pensamientos reforzar y cuáles debilitar”.

En la misma línea, dijo que “si eliges pensamientos positivos y constructivos, tu cerebro se va a adaptar poco a poco pero se va a adaptar y va a crear nuevos patrones que te beneficie. Por eso elige conscientemente”.

“Al ser consciente de tus pensamientos puedes elegir aquellos que te ayuden a crecer y dejar de lado los que te limitan. Refuerza los pensamientos positivos. Al repetirlos estás literalmente cambiando la estructura de tu cerebro. Estás haciendo que sea más fácil pensar de esa manera en el futuro”, desarrolló.

Frente a lo planteado, el profesional recomendó: “Cada vez que detectes un pensamiento negativo, sustitúyelos rápidamente por uno que te impulse y te lleve hacia adelante. Estás creando con tus decisiones, tu realidad mental”.

¿Por qué a veces estamos tan cansados a final del día?

En otro tramo de su análisis, el experto explicó por qué llegamos agotados muchas veces a final de una jornada diaria: “Dónde está esa energía con la que uno se levantó nos preguntamos muchas veces”.

“Hay muchos estados mentales que consumen una cantidad extraordinaria de energía. El estrés crónico, la ansiedad, la angustia y a depresión, consumen cantidades masivas de energía”, dijo.

“Hacer ejercicio físico hace que sintamos con más fuerza la energía que hace bien”, aseguró.

Conseguir los propósitos que nos marcamos:

Finalmente, sostuvo a modo de recomendación para lograr nuestros cometidos: “Primero ahondes en qué propósitos has buscado, por qué son tan importantes para ti. No puede ser solo cuestión de fuerza, tiene que tener una cuestión más profunda, motivación”.

Y agregó: “Poder responder a la pregunta de por qué quiero esto, cómo lo quiero. TY así será mucho más fácil que persistas ante la dificultad, cuando las emociones no acompañan, porque la visión, esa imagen del lugar al que quieres llegar está ilusionando tu camino”.

Más sobre Puig:

El Dr. Mario Alonso Puig (Madrid, 1955) es un reconocido médico cirujano, conferencista y escritor español que ha transformado su carrera en la medicina tradicional en una labor de divulgación sobre el potencial humano, la neurociencia y el bienestar integral.

Se define a sí mismo como un "despertador de posibilidades", centrando su mensaje en cómo la conexión entre la mente, el cuerpo y las emociones puede cambiar la biología y la vida de las personas.

Cirujano General y del Aparato Digestivo con 26 años de ejercicio clínico en España y Estados Unidos, también cuenta con una formación en Harvard: Fue Fellow en Cirugía por la Harvard University Medical School y se formó en Medicina Mente-Cuerpo y Psicología Positiva en la misma institución.

Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar las funciones cerebrales superiores y el impacto del estrés en el sistema digestivo