Adorni suma polémicas: avanza la investigación por enriquecimiento ilícito y le apareció una casa sin declarar en un country

En las últimas horas, la ex libertaria Marcela Pagano decidió ampliar la denuncia penal contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni por una propiedad no declarada en un country de alta gama.

“La ampliación incorpora nuevos hechos vinculados a la presunta existencia de una vivienda de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club (Exaltación de la Cruz, Pcia. de Buenos Aires) que no figuraría en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción”, expresó públicamente.

La presentación se realizó ante el Juzgado Federal N° 1, en el expediente CFP 1003/2026, caratulado “Adorni, Manuel s/enriquecimiento ilícito”.

En defensa de Adorni, la diputada Lilia Lemoine aseguró que hay una “operación” contra el funcionario y apuntó contra la legisladora: “Pagano trabaja para el kirchnerismo”.

La investigación de Pagano:

Según expresó, la ampliación de la denuncia se basa en testimonios de múltiples fuentes que dan cuenta de que Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, “habrían construido una vivienda propia de dos plantas en el Country Indio Cuá Golf Club, un emprendimiento residencial de alta gama ubicado sobre la Ruta 6, km 173, en el partido de Exaltación de la Cruz”.

Se trata de un inmueble de color gris verdoso, ubicado a unos 100 metros del hoyo 17 de la cancha de golf. Un dato de importancia y que complica la situación de Adorni es que “no aparece consignado en ninguna de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales presentadas por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción”.

Según los datos recabados, las expensas del lote 380 del Country “habrían comenzado a figurar a nombre de Angeletti, lo que sugiere un vínculo dominial o posesorio que tampoco fue informado ante las autoridades competentes”.

“Adorni no va a hablar por ahora”:

El periodista Jonatan Viale compartió información en su programa: “Adorni no va a hablar al menos por ahora, tengo entendido que incluso va a tomar bastante distancia de los medios”.

“Y el vocero va a ser Javier Lanari. Está angustiado, dolido. Se va a correr por un tiempo, no se va a correr de la Jefatura de Gabinete”, afirmó.

Las declaraciones juradas de Adorni:

Según la última declaración jurada pública de Adorni –correspondiente al ejercicio 2024 y que fue presentada el 4 de agosto de 2025– el funcionario declaró únicamente dos inmuebles: el 50% de un departamento en Capital Federal y un departamento al 100% en La Plata. “No registró ningún bien en Exaltación de la Cruz ni en ningún country o barrio cerrado. Las casas en el Country Indio Cuá tienen un valor de mercado que oscila entre USD 129.000 y USD 249.000, según portales inmobiliarios”, trascendió.

Al respecto, la presentación judicial destaca que los ingresos públicos del Jefe de Gabinete resultan “manifiestamente insuficientes para financiar simultáneamente el alquiler en un country de alta gama, la construcción de una casa, viajes aéreos de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este estimado en USD 10.000 y un pasaje premium de su cónyuge a Nueva York por más de USD 5.000— y gastos mensuales con tarjeta de crédito que no podría justificar y que ya son motivo de investigación, todo ello mientras sus ahorros en dólares permanecieron sin variación en USD 48.720 durante dos años de función pública”.

Qué delitos podrían caberle al jefe de Gabinete:

Las acusaciones legales contra Adorni son por enriquecimiento ilícito de funcionario público (art. 268 [2] del Código Penal), falsedad ideológica de documento público (art. 293 CP), incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP) y violación de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Por eso, la denunciante solicitó al Juzgado diversas medidas de pruebas como el pedido de oficios al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, a la Administración del Country Indio Cuá, a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, a la Oficina Anticorrupción, a ARCA (ex AFIP), a entidades financieras y a la Unidad de Información Financiera (UIF). Asimismo, pidió una inspección ocular con perito oficial en el country, que se tome declaración testimonial a los vecinos, un informe del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y la imposición de medidas cautelares patrimoniales (embargo preventivo e inhibición general de bienes) sobre los bienes de Adorni y su cónyuge.

La primera denuncia de Pagano:

En el expediente mencionado, la Justicia ya investiga al Jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito a solicitud de la diputada. La primera denuncia contra Adorni señala que éste no habría presentado aún su Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, pese al cargo que ejerce por Decreto 784/2025. Esta falta configura un incumplimiento específico y reforzado de la normativa de ética pública.