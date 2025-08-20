Pedro Rosemblant: “Nunca advertí mayor distancia entre la dirigencia del peronismo y el electorado"

De cara a las próximas elecciones, Pedro Rosemblant habló públicamente de los principales dirigentes del peronismo.





Cuando tuvo que responder a la pregunta de por qué se muestra cercano a figuras disímiles como Juan Grabois o Guillermo Moreno, contestó que son los únicos que salieron a confrontar con un modelo que viene por todo.



Asimismo, aseguró que “una de las mayores fortalezas de Milei es que en frente estamos nosotros y representamos un rechazo muy grande".



También se refirió a la juventud de hoy y el peronismo: "Es lógico que un pibe de 20, 25 años quiera romper todo".



Y agregó: “Milei convoca a los argentinos jóvenes a transformar la Argentina en un sentido que para mí es perjudicial para las mayorías pero bueno, hay una convocatoria importante”.



Finalmente, admitió: “Nosotros estamos encerrados en una discusión que nos llevó bastante tiempo en torno a la conducción ‘Cristina si, Cristina no’. El armado de nuestras listas también expresa un poco eso”.



El vínculo con Lali Espósito:



Fue en febrero de 2024 que la pareja oficializó el vínculo amoroso, al publicar románticas imágenes desde la playa, poco después de haber sido vistos almorzando juntos en un restaurante de Palermo.



Aunque ambos intentan mantener cierta discreción sobre el vínculo que construyen desde que confirmaron su noviazgo, se los ve compartiendo salidas públicas y mostrándose juntos en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.





Por su parte, Rosemblat también acompañó a Lali en varias de sus presentaciones en vivo, incluyendo uno de los shows en el estadio Vélez del 24 y 25 de mayo, con los que la artista dio inicio a su nueva gira musical.



La cantante reveló que el primer acercamiento entre ambos se dio de manera digital ya que el algoritmo de las redes sociales jugó a su favor, mostrándole con frecuencia contenidos protagonizados por el conductor del canal de streaming Gelatina.



“Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, recordó en Cortá por Lozano (Telefe).

Segundos más tarde, la cantante sumó: “No lo seguía directamente, pero lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos. Había visto cosas de él y dije ‘mirá este churro’”.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente", recordó Espósito respecto a la primera impresión que le causó Pedro, mucho antes de iniciar cualquier tipo de contacto.

En esa misma línea, Lali contó cómo ese interés inicial que sintió por él se transformó en el primer acercamiento, dando inicio a la relación que los une hasta hoy: “Coincidí con gente en común, entonces empecé a preguntar. Pasó un tiempo, coincidimos en un momento y nos conocimos”.