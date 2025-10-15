"Para votar al colorado, marcás al pelado": el insólito spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt

El oficialismo lanzó un llamativo spot de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. El slogan del video es “para votar al colorado, marcá al pelado”, en referencia a Diego Santilli, quien finalmente será el primer candidato a diputado nacional para la provincia de Buenos Aires tras la baja de José Luis Espert.

“Vas a encontrar una foto donde está Karen y otra persona que bajó su candidatura”, explica Santilli mirando a cámara. “Así que, cuando estés por votar con la boleta única, prestá mucha atención”, refuerza Reichardt.

En principio, Santilli explica que, en la provincia de Buenos Aires, LLA es la opción que aparecerá en la primera columna de la boleta única, con el color violeta y el águila representativos de ese partido.

“No te preocupes, porque marcando en el casillero estás votando a Karen, a los candidatos de La Libertad avanza y a mí”, explica el primer candidato a diputado nacional.

Por otra parte, en cuanto a las motivaciones para votar a LLA, en el video Santilli sostiene que “estas elecciones los argentinos decidimos si seguimos con el cambio que empezamos junto al presidente Milei o si volvemos al pasado”. Y agrega al final del spot la ya conocida frase: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Este video fue publicado en el marco de una jornada en la que la justicia federal con competencia electoral oficializó la nueva lista de candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, con Santilli en primer lugar. Eso, a su vez, se dio después de que la Cámara Nacional Electoral haya rechazado el pedido para que se reimprimieran las boletas que llevan el nombre y la cara de José Luis Espert.

Por otra parte, como pudo trascender, el partido del oficialismo nacional solicitó rehacer 40.000 afiches gigantes, los carteles que se colgarán en la antesala de cada mesa de votación, para que se reemplace la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli. Sin embargo, la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido del oficialismo por resultar “extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente”.

“Abriría la posibilidad de reclamos sucesivos y generaría incertidumbre sobre actos ya concluidos, afectando la confianza pública en el desarrollo del proceso electoral”, argumentó la Junta Electoral Nacional, integrada por Ramos Padilla, por el presidente de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, y la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan. “Resulta fundamental evitar cualquier pronunciamiento que pueda poner en riesgo el normal desarrollo de las elecciones del próximo 26 de octubre”, concluyeron desde dicha junta.