Tres encapuchados saquearon un local de artículos de limpieza: se llevaron hasta una mopa

Tres delincuentes encapuchados asaltaron un comercio de artículos de limpieza en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, de donde robaron mercadería y escaparon en un vehículo que habían dejado en marcha.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.15, en medio de la lluvia, en un local ubicado en el barrio San Javier, donde los asaltantes descendieron de un auto y simularon ser clientes para no despertar sospechas.

Según se observa en imágenes de cámaras de seguridad, uno de los ladrones saludó al encargada con un “Hola, ¿qué tal?”, pero segundos después, junto a sus cómplices, comenzó a tomar distintos productos de limpieza que cargaron rápidamente en el auto.

De acuerdo con el relato de testigos, los delincuentes actuaron con rapidez y se llevaron diversos artículos, entre ellos incluso una mopa, antes de darse a la fuga sin ejercer violencia física.

Tras el robo, los sospechosos escaparon en el mismo vehículo, que había permanecido encendido durante toda la secuencia, y hasta el momento permanecen prófugos.

Vecinos de la zona denunciaron reiterados hechos de inseguridad y aseguraron que “la zona está liberada”, al tiempo que cuestionaron la falta de presencia policial.