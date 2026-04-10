Nueve cartas de despedida y la última imagen de Maitena, la chica de 14 años que encontraron sin vida

Una adolescente de 14 años que era intensamente buscada desde el miércoles en el partido bonaerense de Merlo fue hallada muerta este jueves por la tarde en la localidad de General Las Heras, y los investigadores descartaron, en principio, la intervención de terceros en el hecho.

Se trata de Maitena Garófalo, quien había sido vista por última vez el miércoles por la mañana en las inmediaciones de la escuela secundaria a la que asistía, ubicada en las calles Jujuy y Juan Manuel de Rosas, donde cursaba el tercer año.

La desaparición fue denunciada por su madre, Gabriela Garófalo, una docente de 47 años, lo que dio lugar a la activación del protocolo de averiguación de paradero.

De acuerdo a los primeros elementos reunidos en la investigación, la adolescente dejó en su habitación nueve cartas de despedida dirigidas a familiares y amigos, en las que expresaba un profundo estado de angustia. También dejó su teléfono celular y su computadora personal, junto con las contraseñas de acceso.

La joven se trasladó hasta General Las Heras sin utilizar su tarjeta SUBE y llevaba consigo un teléfono celular antiguo, que registró actividad mediante conexión wifi hasta el mediodía del jueves.

El cuerpo fue hallado alrededor de las 17 de ese día en una zona de ese distrito, y si bien se aguardan los resultados de las pericias correspondientes, los investigadores indicaron que no existen indicios de participación de terceros ni evidencias de que haya intervenido algún tipo de manipulación a través de juegos o plataformas online.

Maitena practicaba patín artístico, realizaba actividades de dibujo y formaba parte de un grupo scout, señalaron allegados.

La causa quedó a cargo de la fiscalía interviniente, que dispuso distintas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso generó conmoción en la comunidad educativa y entre vecinos de Merlo, donde la joven residía junto a su familia.