Cayó el hincha de Central que salía a robar con la camiseta de Angel Di María

Un trabajo coordinado entre personal de calle de la Policía de Santa Fe y operadores de la Central de Emergencias 911 permitió concretar la detención de un hombre de 27 años, sindicado de haber sustraído una moto y posteriormente darse a la fuga por una zona de pasillos de barrio Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario.





El patrullaje del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II por la zona de calle Donizetti y las vías ferroviarias permitió establecer que un sospechoso con remera del club Rosario Central y gorra roja había arrojado una moto de 150 cilindrada y se dio a la fuga con dirección hacia avenida Génova.