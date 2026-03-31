Cayó el hincha de Central que salía a robar con la camiseta de Angel Di María

Un trabajo coordinado entre personal de calle de la Policía de Santa Fe y operadores de la Central de Emergencias 911 permitió concretar la detención de un hombre de 27 años, sindicado de haber sustraído una moto y posteriormente darse a la fuga por una zona de pasillos de barrio Empalme Graneros, en la ciudad de Rosario.
El patrullaje del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional II por la zona de calle Donizetti y las vías ferroviarias permitió establecer que un sospechoso con remera del club Rosario Central y gorra roja había arrojado una moto de 150 cilindrada y se dio a la fuga con dirección hacia avenida Génova.
Inmediatamente se pasaron las descripciones del sospechoso por frecuencia radial a la Central 911. Hasta que una de las unidades policiales que intervenían en el operativo logró su aprehensión en avenida Sabín y Génova. Lo identificaron como Ricardo Andrés A. de 27 años.
En tanto que otro binomio policial en calle José Ingenieros al 1100 entrevistó a una mujer de 45 años quien manifestó que habían sustraído recientemente su moto marca Motomel 150 cc en la vereda de su domicilio.
Tras la recuperación del rodado y la detención del sindicado ladrón, el procedimiento se trasladó al punto de ingreso de la Comisaría 10ª de la URII.