Falso discapacitado robó una camioneta y quiso escapar en silla de ruedas

Un hombre que se movilizaba en una silla de ruedas y simulaba ser discapacitado fue detenido acusado de robar una camioneta en Berisso que había dejado abandonada en la calle.

El hecho se registró el viernes por la tarde en la intersección de las calles 15 y 161, donde personal del Comando de Patrullas fue alertado por el robo de un vehículo.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la víctima, identificada como Arnaldo Domínguez Barrios (49), de nacionalidad paraguaya, quien denunció que le habían sustraído su camioneta Fiat Strada roja.

Tras la denuncia, se implementó un operativo cerrojo en la zona que permitió localizar el rodado en la intersección de las calles 7 y 129.

En ese lugar, un testigo indicó que el vehículo había sido abandonado por un hombre que se desplazaba en una silla de ruedas, quien luego se dio a la fuga en dirección a la avenida 60.

Con esa información, policías de la Comisaría 1era de Berisso realizaron un rastrillaje y lograron interceptar al sospechoso en la esquina de 60 y 129, donde procedieron a su aprehensión.

El detenido fue identificado como Roberto Pablo Jesús Bogasky (47), quien quedó imputado por el delito de hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública.

La causa es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien dispuso las actuaciones de rigor.