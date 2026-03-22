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Policiales

”Documentos, por favor”: se disfrazaban de policías y simulaban interrogatorios para robar

Distintas divisiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desactivaron una banda delictiva que operaba en la zona norte de Tigre.
 

Por Redacción

Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 11:47

Una cámara de seguridad registró una secuencia curiosa: varios “policías” bajan de un auto particular, comienzan a hacerle preguntas a un grupo de amigos y, instantes después, les roban celulares y billeteras.

Los individuos en cuestión se hacían pasar por personal policial y en ese contexto se dedicaban a cometer ilícitos en diversos puntos de la región. 

A través de archivos fílmicos aportados por la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre, exhaustivas tareas de investigación, testimonios y tareas encubiertas -de las que participó personal de la comisaría de Don Torcuato- se logró dar con los seis miembros de la banda, quienes ya contaban con antecedentes.

Las fuerzas policiales ejecutaron allanamientos de manera simultánea en el Municipio de Tigre y Malvinas Argentinas: durante los operativos redujeron a los delincuentes e incautaron dinero en efectivo, celulares, chalecos antibalas y elementos policiales. Todos quedaron a disposición de la Justicia luego de ser trasladados a la comisaría.

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