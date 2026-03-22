”Documentos, por favor”: se disfrazaban de policías y simulaban interrogatorios para robar

Una cámara de seguridad registró una secuencia curiosa: varios “policías” bajan de un auto particular, comienzan a hacerle preguntas a un grupo de amigos y, instantes después, les roban celulares y billeteras.

Los individuos en cuestión se hacían pasar por personal policial y en ese contexto se dedicaban a cometer ilícitos en diversos puntos de la región.

A través de archivos fílmicos aportados por la Secretaría de Protección Ciudadana de Tigre, exhaustivas tareas de investigación, testimonios y tareas encubiertas -de las que participó personal de la comisaría de Don Torcuato- se logró dar con los seis miembros de la banda, quienes ya contaban con antecedentes.

Las fuerzas policiales ejecutaron allanamientos de manera simultánea en el Municipio de Tigre y Malvinas Argentinas: durante los operativos redujeron a los delincuentes e incautaron dinero en efectivo, celulares, chalecos antibalas y elementos policiales. Todos quedaron a disposición de la Justicia luego de ser trasladados a la comisaría.