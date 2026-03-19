Un policía insultó y agredió a una mujer que intentaba hacer una denuncia

Un policía fue desafectado de la fuerza luego de agredir e insultar a una mujer que intentaba radicar una denuncia en la comisaría 16ta de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en la seccional ubicada sobre la calle Camusso al 1500 y quedó registrado por las cámaras de seguridad internas, en una secuencia de casi dos minutos que se difundió en las últimas horas.

Según se informó, el involucrado es un subteniente que cumplía tareas administrativas desde hacía 17 años. De acuerdo a la reconstrucción, una mujer y su pareja se presentaron en la dependencia para denunciar que desde un perfil de la red social Facebook utilizaban la dirección de un comercio familiar para concretar operaciones fraudulentas.

Sin embargo, el efectivo se negó a tomar la denuncia al considerar que “no hay delito penal” y les indicó que debían reportar el perfil en la plataforma. “Por el momento no les robaron nada”, les manifestó.

La situación se tensó cuando la mujer cuestionó esa respuesta y advirtió que acudiría a otra dependencia. “¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal”, reclamó. Ante ello, el policía reaccionó con insultos: “¡Hacé lo que quieras! ¡Andá a lavarte el orto!”, se lo escucha decir en las imágenes.

Luego, cuando la mujer intentó fotografiarlo con su teléfono celular, el agente intentó cubrirse el rostro y, acto seguido, se levantó de su asiento y la empujó hacia la salida de la comisaría con la intención de expulsarla.

La víctima se resistió y se produjo un forcejeo en el ingreso de la dependencia, lo que motivó la intervención de otros efectivos, quienes acudieron al advertir la situación.

Tras el episodio, y luego de que la mujer denunciara la agresión, las autoridades dispusieron la inmediata desafectación del subteniente.