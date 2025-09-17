Detectaron una camioneta con la que habían secuestrado a un menor de 10 años: llevaban armas, drogas y USD 5700

Un joven de 25 años fue detenido en la localidad bonaerense de San Vicente cuando circulaba a bordo de una camioneta Dodge Ram que tenía pedido de secuestro, y en cuyo interior la policía halló un arsenal de armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo se llevó a cabo en la intersección de Rivadavia y Las Bases, en jurisdicción de la Comisaría 1ra de San Vicente, donde personal policial interceptó al vehículo en el marco de un procedimiento ordenado por la Estación Departamental local.

El detenido fue identificado como Francisco Cristian Daniel (25). Al requisar la camioneta Dodge Ram azul (dominio AA666AQ), que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años, los agentes incautaron una pistola 9 milímetros marca Bersa modelo TPR9 con 11 municiones intactas, una pistola Astra 100 calibre 9 milímetros -con pedido de secuestro por robo desde 2007 en Río Negro-, una carabina calibre 22 marca Smith & Wesson sin numeración, un total de 22 municiones calibre 9 milímetros, 15 gramos de cocaína, dos teléfonos celulares y 5.700 dólares.

La víctima había sido retenida ilegalmente durante 9 meses y en las últimas horas fue entregada sana y salva a su madre.