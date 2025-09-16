Vélez y Racing inician la llave de Cuartos de Final de la Copa Libertadores 2025: el cronograma completo de los partidos

El torneo de fútbol más importante de Sudamérica vuelve al ruedo esta semana con las llaves de cuartos de final entre los mejores ocho equipos del continente.



A pesar de la superioridad que han mostrado los clubes brasileños en los últimos tiempos, la mitad de los equipos que sobreviven en la competición son de Argentina, a los que se suman tres de Brasil y uno de Ecuador.



La primera llave en abrirse será la protagonizada por dos argentinos: Vélez Sarsfield y Racing Club. Los de Avellaneda no podrán contar con Marcos Rojo y Bruno Zuculini, expulsados en el último encuentro.





El miércoles habrá un duelo imperdible: River Plate vs. Palmeiras. A pesar de las grandes contrataciones, el Millonario casi se queda afuera en casa ante Libertad de Paraguay. Su rival será el máximo favorito, el Verdao, que arrasó con seis triunfos en seis partidos en la fase de grupos y después borró de la cancha a Universitario de Perú (4-0 y 0-0) en octavos. Giuliano Galoppo, de River Plate, será baja por suspensión.



La gran sorpresa de esta Copa Libertadores la está dando la Liga Universitaria de Quito, el único equipo en cuartos de final que no es de Brasil ni de Argentina. Los ecuatorianos dejaron segundo a Flamengo en la primera fase y después sacaron del torneo al último campeón, Botafogo, haciéndose fuertes en la altura de Quito para dar vuelta el 0-1 de la ida. Ahora tendrán el desafío de abrir la serie en casa ante el Sao Paulo de Brasil, que tras una gran fase de grupos (14 puntos de 18 posibles), esquivó la eliminación en octavos en los penales ante Atlético Nacional, que también falló dos veces desde los 12 pasos durante los 180 minutos de la serie. Richard Mina, de la LDU, se pierde la ida por suspensión.





Estudiantes de La Plata (Argentina) y Flamengo (Brasil) protagonizarán la última llave. El equipo brasileño abrirá la serie de local con todo su arsenal ofensivo a disposición. Actual puntero del Brasileirao, el Flamengo dejó varias dudas durante la fase de grupos, pero en cuartos mostró lo que puede hacer, al golear a Internacional de Porto Alegre por un global de 3-0. Para los platenses será una prueba de fuego, después de terminar primeros en su grupo y eliminar a Cerro Porteño (Paraguay) en octavos de final.



Agenda de partidos:





Martes 16 de septiembre:



Vélez Sarsfield (Argentina) vs. Racing Club (Argentina)



Hora: 7 p.m. de Buenos Aires.



Miércoles 17 de septiembre:



River Plate (Argentina) vs. Palmeiras (Brasil)



Hora: 9:30 p.m. de Buenos Aires.



Jueves 18 de septiembre:



LDU de Quito (Ecuador) vs. Sao Paulo (Brasil)



Hora: 7 p.m. de Buenos Aires.



Flamengo (Brasil) vs. Estudiantes de La Plata (Argentina)



Hora: 9:30 p.m. de Buenos Aires.