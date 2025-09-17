Entró a robar a una joyería con un destornillador, fue reducido por los empleados y le dieron una paliza

Un delincuente que intentó asaltar una joyería en el barrio Mil Viviendas de la ciudad de Corrientes con un destornillador fue reducido a golpes por los empleados del local, que lo retuvieron hasta la llegada de la Policía.

El hecho ocurrió cerca de las 14.30, a plena luz del día, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.





Elsospechoso ingresó encapuchado, pasó detrás del mostrador y golpeó a un trabajador en un intento de apoderarse de dinero y alhajas.

La víctima logró defenderse y se trenzó en lucha con el asaltante. En medio de la pelea, forcejeos y empujones, un mostrador se cayó al suelo.



Un compañero que estaba en el baño escuchó gritos, salió para ayudarlo, lo molieron a golpes y lo tiraron al piso. Un tercer hombre se sumó y entre los tres lo mantuvieron maniatado hasta la llegada de la Policía.

El detenido fue trasladado en un patrullero a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.