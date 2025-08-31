Descubrieron un desarmadero detrás de la fachada de un taller y encontraron más de 1500 autopartes

La Policía de la Ciudad secuestró 1.524 autopartes en infracción a la Ley de Desarmaderos durante una inspección integral realizada en un taller de chapa y pintura ubicado en el barrio de Villa Pueyrredón.

El procedimiento fue llevado a cabo por la División Sustracción de Automotores y Autopartes en un taller situado en la avenida Mosconi al 2300, el marco de la causa por infracción a la Ley 25.761.

En el inventario realizado se constató el hallazgo de una caja trasera cortada de camioneta Toyota Hilux, una tapa de baúl de Toyota SW4 y un motor de Renault Laguna. un tren trasero, 85 capots, 80 ópticas, 25 puertas baúl, 45 guardabarros, 550 paragolpes y 675 puertas, todas usadas y sin sticker de RUDAC que permita determinar su procedencia o trazabilidad.

Eran tantas las autopartes que las tenían colgadas hasta del techo y al incautarlas ocupaban dos carriles de una avenida. Tuvieron que usar dos camiones para trasladarlas.