Intentaron robar un auto a metros de la General Paz: el dueño y su acompañante se salvaron por apurarse

Cinco ladrones armados descendieron de dos vehículos en los que circulaban e intentaron robar un tercer auto estacionado arriba de la vereda, en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero, aunque no lograron concretar el hecho y escaparon a los pocos minutos.

El hecho ocurrió sobre la calle Buenos Aires, a escasos metros de la avenida General Paz, cuando un hombre y una mujer estacionaron su coche frente a su vivienda.

La pareja alcanzó a descender rápidamente del vehículo y entró a su domicilio, lo que les permitió ponerse a resguardo segundos antes de la llegada de los delincuentes.

Los ladrones bajaron de dos autos que frenaron sobre la misma cuadra y se acercaron hacia el vehículo de la pareja con la intención de abrirlo.

Los asaltantes incluso amagaron con ingresar a la vivienda, aunque finalmente desistieron y optaron por retirarse del lugar al no poder concretar el robo.

Tras el hecho, las víctimas dieron aviso a las autoridades y personal policial de la comisaría local se dirigió hasta el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.

Los agentes realizaron un relevamiento en la zona y comenzaron a analizar imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas con el objetivo de identificar a los vehículos utilizados por la banda.

Los investigadores sospechan que los delincuentes forman parte de una organización dedicada al robo automotor en distintos puntos del conurbano.