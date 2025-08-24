Se hacían pasar por médicos, diagnosticaron mal a una paciente y murió

La Policía de la Ciudad llevó adelante tres allanamientos simultáneos en los partidos bonaerenses de Presidente Perón, La Plata y Magdalena, en el marco de una causa por asociación ilícita, abandono de persona, ejercicio ilegal de la medicina, estafa y usurpación de títulos, tras la muerte de una mujer que fue mal diagnosticada en su domicilio por un servicio de ambulancia privado.

Los procedimientos fueron encabezados por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales y efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en tres inmuebles ubicados en la Provincia de Buenos Aires, a partir de una investigación que determinó que la atención médica denunciada fue brindada por una persona que utilizaba el sello prestado por un profesional habilitado.

Además, se comprobó que al brindar el servicio se le dio un mal diagnóstico a la paciente y ese retiraron dejando a la damnificada sin asistencia.

Durante los allanamientos fueron secuestradas computadoras, credenciales, certificados presumiblemente apócrifos, talonarios, gran cantidad de documentación y sellos de distintos médicos.

En los tres operativos fueron identificadas e imputadas tres personas por infracción a los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad, la investigación es dirigida por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 25 y los allanamientos fueron autorizados por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 2.