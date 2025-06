Se actualizó el Salario Mínimo, Vital y Móvil: cómo quedan los valores desde julio

El Gobierno nacional oficializó el incremento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), estableciendo un nuevo valor de $317.800 a partir del 1° de julio. Esta decisión, publicada en la Resolución 5/2025 del Boletín Oficial, formó parte de un cronograma de aumentos progresivos iniciado anteriormente, en un contexto en el que no se logró acuerdo en el Consejo del Salario entre los actores empresariales, sindicales y el Ejecutivo.





La normativa vigente estableció un mecanismo de actualización escalonada, con incrementos distribuidos en cinco tramos que comenzaron en abril y concluirán en agosto de 2025. Según el esquema oficial, el salario mínimo arribará a $322.000 en ese mes, completando así el ciclo de subas estipuladas. Este monto representa el nuevo piso legal para los trabajadores con sueldos más bajos dentro del sector formal, aunque también arrastra efectos sobre un amplio abanico de políticas públicas, prestaciones sociales y parámetros previsionales.



Entre los efectos inmediatos, el ajuste repercutió en los haberes de los jubilados que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según la legislación vigente, quienes se jubilaron sin recurrir a moratorias reciben un haber equivalente al 82% del salario mínimo. No obstante, este mecanismo solo activa un pago adicional cuando el salario mínimo supera el haber jubilatorio mínimo vigente, hecho que no se dio con los valores actuales. Especialistas remarcaron que tanto el atraso del SMVM respecto de la inflación como los mecanismos de movilidad deterioraron la relación entre ambos parámetros, incrementando la sensación de pérdida de poder adquisitivo entre sectores pasivos.



El ajuste del salario mínimo también influyó en la prestación por desempleo. Este beneficio se calcula en base a la mejor remuneración neta de los últimos seis meses laborales y toma como tope un rango fijado entre el 50% y el 100% del SMVM. El monto de la prestación se modificó automáticamente ante cada aumento del piso salarial, permitiendo un reajuste directo para quienes transitaban situaciones de desempleo formalmente reconocidas y cumplían con los requisitos legales.



A esto se sumó el impacto del nuevo salario mínimo sobre las Becas Progresar, orientadas a jóvenes en formación. El acceso a estas becas depende de un umbral de ingreso familiar, establecido en tres veces el SMVM, de modo que la actualización rediseñó el universo potencial de beneficiarios. Cada cambio en el monto del salario mínimo obliga a recalcular automáticamente los derechos y límites para quienes pretenden postularse o renovar su condición dentro de este programa.



Las asignaciones familiares y otros planes sociales también tomaron como referencia el salario mínimo para la definición de sus propios valores y criterios de acceso. Por ejemplo, las condiciones para recibir determinadas ayudas sociales incluyeron, como parámetro excluyente, no superar cierto múltiplo del SMVM como ingreso familiar. La modificación a partir de julio redefinió los valores de corte y provocó un ajuste en el grupo de destinatarios elegibles.



Dentro del ámbito laboral, el salario mínimo funcionó como referencia indiscutida en el piso de negociación salarial, especialmente para sectores de trabajadores no registrados, empleos informales o gremios con menor capacidad de negociación. Si bien muchos convenios colectivos se ubicaron por encima de este umbral, el SMVM estableció un límite mínimo obligatorio para cualquier relación laboral formal reconocida, lo que lo consolidó como un marcador fundamental en la estructura salarial argentina.



Lista de valores previstos para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en 2025:



Desde el 1° de abril de 2025:



Mensualizados: $302.600

Por hora: $1.513



Desde el 1° de mayo de 2025:

Mensualizados: $308.200

Por hora: $1.541



Desde el 1° de junio de 2025:

Mensualizados: $313.400

Por hora: $1.567



Desde el 1° de julio de 2025:

Mensualizados: $317.800

Por hora: $1.589



Desde el 1° de agosto de 2025:

Mensualizados: $322.000

Por hora: $1.610



En paralelo, el gobierno de Javier Milei mantuvo en suspenso la actualización de varias prestaciones sociales, en línea con su estrategia de ajuste fiscal y control del gasto público. Esto incluyó diferentes programas que dependen parcialmente de actualizaciones automáticas vinculadas a la evolución del salario mínimo. Organizaciones sindicales y sociales manifestaron preocupaciones y reclamaron un reajuste integral, expresando que el monto “no cubre ni lo mínimo indispensable” para la subsistencia.



La Resolución 5/2025, publicada en el Boletín Oficial, formalizó no solo el nuevo valor para julio sino la estructura de aumentos escalonados hasta agosto. Cada tramo, desde abril en adelante, actualizó los haberes mínimos en forma progresiva. Así, el salario mínimo pasó por distintos valores antes de llegar a los $322.000 previstos para el último tramo, estableciendo una hoja de ruta para gremios y trabajadores a lo largo de 2025.