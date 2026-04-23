”Voy a tomar una decisión después del Mundial”: Dante Gebel habló sobre su candidatura presidencial

En el marco de una entrevista, el conferencista Dante Gebel se refirió a las chances de presentarse como un nuevo candidato para las elecciones presidenciales del 2027 y opinó sobre el caso Adorni al sostener que lo correcto sería dar "un paso al costado" hasta que se aclare la situación.

"No soy pastor, me defino como un comunicador", afirmó inicialmente Gebel ante la consulta sobre su definición para quienes no lo conocen.

Sobre los rumores que lo ubican como posible candidato en 2027, evitó una definición terminante, aunque tampoco clausuró la posibilidad. "Si doy un paso en política será con un partido nuevo. Tiene que haber un plan serio detrás. Si avanzara, no sería dentro de ninguna fuerza existente: Sería absolutamente nuevo”.

Y agregó con dudas: “No tengo ganas de ser candidato. Tengo una dicotomía. No estoy en campaña”. Sin embargo, reconoció que el tema atraviesa su agenda personal: "A mediados de agosto o septiembre tendría que tomar una decisión. Una parte mía tiene mucho miedo”. En esa línea, volvió a aclarar que cualquier salto político requeriría estructura y proyecto.

“Más allá de lo que yo quiero, tengo que pensar en el bienestar del país llegado el momento. Va a pasar a un segundo plano lo que quiero y lo que no quiero”, afirmó en otra nota.

Qué dijo sobre Adorni:

El conferencista consideró que la "gente no tiene problemas con el corrupto" sino con lo que "hace el líder" con él, al opinar del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, consideró que en el lugar del presidente Javier Milei le diría "hacete un paso al costado".

Gebel se refirió a la causa judicial que investiga por presunto enriquecimiento ilícito a Adorni por sus viajes al exterior y la adquisición de propiedades: “Frente a situaciones bajo investigación, los funcionarios deberían dar un paso al costado de manera preventiva hasta que se aclare su situación. No se trata de prejuzgar culpabilidades, sino de preservar la institucionalidad y evitar costos políticos mayores”.

“Si después se demuestra la inocencia, se celebra; y si no, se evitó un daño mayor”, resumió Gebel quien intentó mantenerse por fuera de la polarización política existente en Argentina”, sumó.

Al respecto, evaluó que "ni siquiera hay que hacer juicio de valor si es culpable porque la inocencia, hasta que se demuestre lo contario, sigue siendo un derecho".

"Por qué no das un paso al costado bajo escrutinio", repreguntó sobre el mismo episodio y consideró que si "sale limpio celebramos todos y, si no, qué bueno que lo separamos porque si no tiene un costo, empresarial también".

Javier Milei, Sergio Massa y Cristina:

En un determinado momento, el entrevistador observó que su invitado no había emitido su voto durante el 2023, pero aún así le consultó cuál habría sido su decisión en la urna. "Yo vi los debates. Lo veía a Massa políticamente correcto, pero no conocía la historia. Milei era un acertijo", reseñó primeramente.

Tras ello, sostuvo: "Tal vez hubiese votado a Milei diciendo 'bueno, el tipo es disruptivo, tal vez luego baje el tono, porque ahora está en campaña y después uno se modera cuando la banda presidencial te pesa'. Te soy honesto, tal vez hubiese votado a Milei, no estoy seguro". En esa misma línea, opinó que "la gente ha votado eso, el cambio, motivados por el hartazgo".

Por otra parte, expuso que a Sergio Massa no lo conoce y que jamás lo vio en su vida, negando rotundamente que fuera del ala peronista y prefiriendo no ser catalogado como un político.

"¿Te sentís más cerca de Milei o de Cristina?", le preguntaron. "De ninguno, y eso no me hace tibio, ni andar por el medio", sentenció. “No trabajaría dentro del peronismo, no soy peronista, no soy político”, aseguró.