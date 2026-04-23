Por “espionaje ilegal”, el Gobierno nacional prohibió el ingreso a todos los periodistas acreditados en Rosada hasta nuevo aviso

En medio de un nuevo enfrentamiento del Gobierno y los medios de comunicación, la gestión de Javier Milei prohíbe desde hoy el acceso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada.

Según confirmaron fuentes del Gobierno la prensa, la prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50.

Las razones son dos: la necesidad de profundizar la investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa, por el que periodistas de siete medios tuvieron su ingreso a la sala restringido por más de dos semanas, y la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, dijo Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa nacional a distintos medios. Y supeditaron la continuidad de los permisos hasta que no avance la causa judicial contra los periodistas de TN.

“Se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025, y hasta que no se esclarezca el tema de los videos, no se va a permitir el ingreso a ningún periodista”, abundaron las fuentes del Gobierno.

Se trata de una medida con pocos antecedentes. La sala de periodistas de la Casa Rosada se mantuvo abierta durante períodos democráticos, y aún durante gobiernos de facto.

La palabra de los periodistas afectados:

A través de las redes sociales y en entrevistas, algunos de los afectados se manifestaron tras la noticia del bloqueo al ingresar.

Liliana Franco compartió en su red: “El gobierno cerró la sala de periodistas de la Casa Rosada. Decidió no renovar las acreditaciones de todos los periodistas por la denuncia de Casa Militar a raíz de la filmación efectuada por el programa de Luciana Geuna. No se sabe hasta cuándo”.

También su par Alan Longy se expresó: “Atención. El Gobierno prohibió el ingreso a todos los periodistas de Casa Rosada el día de la visita de Peter Thiel a Milei”.

Por su parte, Paula Larrousse, periodista también acreditada en Casa Rosada, informó en una entrevista que le prohibieron el ingreso. Minutos más tardes le aclararon que "ningún periodista acreditado podrá ingresar".

“A raíz de la denuncia de espionaje ilegal, el gobierno resolvió a partir de hoy prohibir el ingreso a Casa Rosada a todos los periodistas acreditados, estén o no involucrados, por tiempo indeterminado. La decisión no registra antecedentes ni durante la dictadura”, detalló el periodista de Cadena 3, Ariel Rodríguez.

El acreditado Alejandro Gowel también habló en una entrevista: “Estábamos tratando de recordar con algunos de los acreditados si alguna vez sucedió y nadie tiene registro ni aún durante la dictadura militar que se cierre la sala de periodistas en Rosada”.

La denuncia a los trabajadores de TN:

Ayer, el Gobierno, a través de la Casa Militar, el órgano mixto encargado de la custodia de la Casa Rosada y la residencia oficial de Olivos, denunció penalmente a dos periodistas de la señal televisiva TN.

Fue luego de que se difundiera una filmación hecha en el interior de la sede de gobierno. Para las autoridades podría haber delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y cuestiones relacionadas con la seguridad nacional.

La Casa Militar depende de la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei, pero desde la sede de gobierno apuntaron a que la decisión de presentar la denuncia fue directamente de los responsables del área, encabezada por el general de Brigada, Sebastián Ibáñez.

En tanto que Javier Milei, de viaje en Israel cuando se publicó el material, se hizo eco de lo sucedido a través de las redes. “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!“, escribió este miércoles por la tarde el mandatario en su cuenta de la red social X, donde viene encadenando insultos contra distintos periodistas.

La denuncia se hizo luego de la emisión del programa, el domingo último, “Y mañana qué”, conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron diferentes áreas de uso común del palacio de gobierno.

La presentación recayó por sorteo en el juzgado federal N°4, de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo. La denuncia fue hecha por Ibáñez y consta de nueve páginas, según trascendidos.

Además de Geuna, la acusación alcanzó a Ignacio Salerno, periodista acreditado por TN en la Casa Rosada, a quien, al menos momentáneamente, se le suspendió la acreditación.

Para las autoridades de Casa Militar, según trascendió, “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, tras lo que citaron a la Resolución 1319 del año pasado de la Secretaría de Comunicación y Medios. Y que también se “de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada”.