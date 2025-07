La Justicia autorizó a Lula da Silva a visitar a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue autorizado por la justicia para visitar este jueves a la ex presidenta Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria que cumple en el departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, por su condena en la causa de “Vialidad”.





Según trascendidos, el juez federal Jorge Gorini aceptó el pedido de la ex presidenta para recibir a Lula da Silva y le recordó que debe cumplir la obligación de “abstenerse de adoptar comportamientos” que perturben el barrio.



Lula da Silva llegará al país para participar de la Cumbre del Mercosur con el resto de los presidentes de la región. En ese contexto, Cristina Kichner le pidió autorización al tribunal para que el mandatario de Brasil la visite.





“En virtud de lo peticionado, autorízase a Cristina Fernández de Kirchner a recibir la visita en el domicilio donde cumple su prisión domiciliaria del Presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a realizarse el próximo jueves 3 de julio”, resolvió el juez Gorini. La resolución no establece un horario de la visita ni un límite en su duración.



El tribunal le recordó a Kirchner que debe respetar la regla de conducta que le impuso hace dos semanas cuando le concedió la prisión domiciliaria de no perturbar al barrio: “Hágase saber que deberá darse estricto cumplimiento a la regla de conducta que fuera impuesta en el punto III.B del decisorio del 17 de junio último, concretamente, el deber de ´abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes´”.



Lula da Silva ya tuvo contacto con Cristina Kirchner. Fue por teléfono semanas atrás y contó su diálogo en una entrevista a un medio de su país: “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró. Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’.



Cuando el Tribunal Oral le otorgó a la ex presidenta la prisión domiciliaria le impuso un régimen de visitas. Allí se estableció que familiares, médicos, custodios y abogados de Cristina Kirchner deberían formar parte de una lista y que podían ingresar al domicilio sin requerir autorización. Pero cualquier otra persona debería pedirla.



La defensa presentó ese listado y el tribunal dio su aprobación. Pero Cristina Kirchner objetó que se le ponga un límite para las visitas y que deban pedir autorización. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, señalaron que no hay ninguna normativa que determine que se debe limitar las visitas en prisión domiciliarias y que en la práctica eso no ocurre en otros casos.



Así, apelaron la resolución del Tribunal Oral para que intervenga la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala IV de Casación convocó a una audiencia para el próximo lunes a las 12 horas para escuchar los argumentos de las partes. Luego de eso los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver.