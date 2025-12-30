"Hay un montón de gente que intenta convencerme”: Dante Gebel rompió el silencio sobre una posible candidatura a presidente

Dante Gebel estuvo en boca de muchos el último tiempo, luego de deslizar en el programa de Mario Pergolini, “Otro Día Perdido”, que no ve con malos ojos ser candidato a Presidente. Luego de la repercusión que esto tuvo, el decidió aclarar los tantos en el programa que conduce en Radio 10.

"Hay un montón de gente que intenta convencerme, me han hecho propuestas. Hay de la vieja UCD, de la UCR, del Pro. No es el sector de los kirchneristas, el que dijo 'estamos tratando de convencerlo' es un libertario, arrepentido si se quiere", explicó primeramente.

Tras ello, recapituló: "En el programa Otro Día Perdido, me pregunta Mario: '¿No pensás con tanta ayuda que mandaron al mundo, hacer algo más oficial desde Argentina?'. '¿A qué te referis'', le dije. 'Ser presidente, por ejemplo', me contestó. ¿Cuál fue mi respuesta? La que sigo pensando: hace dos o tres años decía 'ni loco', hoy no sé, estoy abierto a ayudar o hacer algo. Después se generó lo de 'el outsider'. Pero yo no hice nada".

Asimismo, remarcó que "hay un montón de gente que intenta convencerme ", pero que "hasta ahora dije que quiero pasar la Navidad, llegar a fin de año y descansar". "Tuve una gira por todo el país, no puedo pensar. Todas las decisiones que tome a esta altura del año van a ser erróneas", reconoció.

"Yo no estoy a favor o en contra de nadie, lo único que dije fue que no descarto ayudar. Yo pienso que no hay que esquivar el bulto. No tomen esto como 'dijo que sí'. No, me tengo que sentar, lo más probable es que sea todo una locura", concluyó.

Las declaraciones en “Otro Día Perdido”:

Gebel admitió tiempo atrás y ante la consulta de Mario Pergolini que, "si se abriera la posibilidad", contemplaría ser candidato a presidente: "No lo descarto". De todas formas, aclaró que "no iría ni por el cobre, por el dinero, ni por el bronce, ni por el reconocimiento”.

"Si me lo preguntabas hace dos años digo 'no, ni loco'", aseguró, pero advirtió: "Si los que nos creemos medianamente honestos, si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos".

En ese sentido, Gebel sostuvo que "ni todos los periodistas son ensobrados, ni el fútbol está corrupto" y subrayó: "Hay políticos honestos, lo que pasa es que hay que levantarse y hacer algo, no quedarse mirando y criticando".

