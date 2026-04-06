Sorprendieron a un narco en la cama con cocaína, $4 millones y 18 celulares

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Rosario en el marco de una causa de venta de droga al menudeo en los que dos hombres resultaron detenidos. Hubo secuestro de estupefacientes y municiones.

La investigación, a cargo del fiscal César Pierantoni de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se originó a partir de denuncias anónimas y comunicaciones a la Central de Emergencia 911 que advertían sobre presuntas maniobras de comercialización de droga en zona norte y noroeste.

En ese marco, personal de la División Microtráfico de la PDI allanó viviendas ubicadas en Juan B. Justo al 1800, Paraíso al 900 bis (ex 1440) y Matorras al 800, donde detuvieron a Darío Julián A., de 24 años, y Darien Antonio R., de 28, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Además, se secuestraron 35 envoltorios de cocaína con un peso total de más de 76 gramos, un envoltorio de marihuana, 50 cartuchos calibre 9 mm, 18 teléfonos celulares, una tablet, anotaciones de interés para la causa, elementos de fraccionamiento y la suma de $4.045.900 en efectivo.

Por disposición del fiscal los detenidos fueron trasladados a sede de la PDI para la formación de causa por comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos fueron el resultado de varias semanas de tareas de inteligencia, vigilancia encubierta y recolección de pruebas que permitieron establecer el funcionamiento de los puntos de venta.

En ese contexto, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables y documentar movimientos compatibles con la comercialización de droga al menudeo en distintos horarios del día.

El secuestro de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos será clave para profundizar la pesquisa, ya que se buscará determinar posibles vínculos con otras personas involucradas en la actividad ilícita, así como reconstruir la red de distribución y abastecimiento de estupefacientes en la zona intervenida.

Los investigadores destacaron la importancia de las denuncias anónimas para impulsar este tipo de investigaciones y reiteraron el llamado a la ciudadanía a aportar información que contribuya a combatir el narcomenudeo en los barrios rosarinos.