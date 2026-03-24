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Policiales

Pararon a comprar y en 20 segundos un “grupo comando” de motochorros los dejaron sin nada

Dos amigos fueron asaltados en la zona de Las Latas en General Rodríguez por seis delincuentes armados. Se llevaron la moto, plata y documentos.
 

Por Redacción

Martes, 24 de marzo de 2026 a las 09:28

Estaban volviendo a casa después de un asado. Pero antes, tenían que hacer una parada en el kiosco para comprar puchos. No lo sabían pero un plan delictivo ya estaba en marcha: un grupo comando de motochorros los venía siguiendo hace varias cuadras. 

Apenas pararon en la puerta de un kiosco ubicado en Corrientes y Solís, en un parador conocido como “Las Latas”, un delincuente se les vino encima con una pistola. La velocidad de la maniobra y la presencia del arma hizo que no lleguen a reaccionar. 

En un abrir y cerrar de ojos llegaron otras dos motocicletas con cuatro delincuentes a bordo que terminaron de asegurar la maniobra. En apenas 20 segundos se llevaron el vehículo un casco, teléfonos celulares y una riñonera con dinero y documentación.

Tras el ataque, las víctimas quedaron en estado de shock y con una fuerte sensación de impotencia por la rapidez y violencia del hecho.

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