”El ladrón de los antojos”: en menos de un mes robó chocolates, cigarrillos y la recaudación de seis kioscos

“Quedate quietito ahí”, fue la orden que el ladrón, pistola en mano, le lanzó al empleado de un kiosco 24 horas en el centro marplatense. Acto seguido, vació la caja, agarró chocolates, cigarrillos y se fue.

Minutos más tarde, gracias a un rápido despliegue y el análisis de las cámaras, la DDI de Mar del Plata logró detener al autor, un hombre de 37 años. Al constatar los hechos ocurridos, los agentes descubrieron que ese último robo, ocurrido en la zona de Falucho y Entre Ríos, era el último de una larga serie iniciada un mes atrás.

Entre el 7 de febrero y el 22 de marzo, el asaltante robó seis kioscos, siempre bajo la misma modalidad. Entraba en altas horas de la noche encapuchado y equipado con una pistola. Reducía a los empleados mediante amenazas, guardaba efectivo y luego atacaba las vitrinas.

Al momento del arresto le encontraron 15 atados de cigarrillos, $15.000 pesos en billetes, 3 chocolates marca "Milka", 8 chocolates "Marroc" y la ropa utilizada en los últimos asaltos.