Un policía disparó 10 veces para defenderse de un robo y baleó a un ladrón: está grave

Un oficial de la Policía bonaerense que se dirigía a su lugar de trabajo repelió a tiros un intento de robo en la localidad de Ramos Mejía, en La Matanza, efectuó al menos diez disparos, hirió de gravedad a uno de los delincuentes con fondosos antecedentes penalesy permitió su detención, mientras que un cómplice logró escapar.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Rosales y Fray Cayetano, cuando el oficial principal Diego Carlos Manuel Méndez (40), jefe de Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco, circulaba a bordo de una camioneta Volkswagen T-Cross rumbo a su destino.

En esas circunstancias fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en un Peugeot 208, quienes detuvieron la marcha delante del vehículo del efectivo para emboscarlo y lo amenazaron con un arma de fuego a través de la ventanilla con fines de robo.

Ante esa situación, Méndez se identificó como personal policial y extrajo su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros, con la que mantuvo un enfrentamiento armado con los asaltantes.

Como resultado del tiroteo, uno de los sospechosos cayó herido a pocos metros, mientras que su cómplice escapó corriendo del lugar y es intensamente buscado.

El delincuente herido fue identificado como Marcelo David González (41), quien recibió un disparo en el tórax y un roce de bala en el rostro, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital Güemes, de Haedo, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en estado reservado.

En poder del aprehendido se secuestró una pistola calibre .380 marca Bersa con cinco municiones, la cual presentaba pedido de secuestro activo desde el 19 de junio de 2025 por una causa de robo tramitada en la comisaría tercera de San Martín.

En tanto, el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos también tenía pedido de secuestro activo por robo automotor, requerido por la comisaría segunda de Morón con fecha 6 de marzo de este año.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, durante el enfrentamiento el efectivo efectuó al menos diez disparos, mientras que los delincuentes realizaron al menos tres detonaciones.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°20 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, quien dispuso las diligencias de rigor y ordenó que las pericias sean realizadas por Gendarmería Nacional.

Asimismo, la fiscal no adoptó temperamento contra el policía al considerar, en principio, que actuó en legítima defensa.

El imputado quedó acusado del delito de tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego, además de portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado.